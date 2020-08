La Turquie réaffirme son soutien au Hamas

Le dictateur islamique turc ne se gêne plus pour afficher son soutien chaleureux au Hamas. Entre Frères musulmans, les courant passe bien. Recep Erdogan a reçu à Istanbul le chef de l’organisation terroriste, Ismaïl Hanyeh, accompagné de Salah Al-Arouri, commanditaire de nombreux attentats anti-israéliens. Etait également présent du côté turc Hakan Fidan, n° 2 des renseignements turcs.

Cette rencontre avait lieu dans le contexte tendu au sud d’Israël, soumis à une nouvelle vague de provocations et d’agressions de la part du Hamas. Lors de cette rencontre, le président turc, dont le pays est membre de l’Otan, a exprimé sont soutien total au Hamas et a une nouvelle fois dénoncé l’accord de normalisation signé entre Israël et les Emirats arabes unis.

Hormis sa cruauté envers le peuple kurde, le président turc est d’ailleurs coupable de collaboration active avec le terrorisme puisqu’il a accordé la citoyenneté turque aux terroristes du Hamas que la Turquie accueille afin qu’ils puissent se rendre sans visa dans certains pays et lever des fonds pour préparer des attentats. Parmi ceux qui auraient reçu la citoyenneté turque, il y a notamment Zacharia Najib, haut responsable du Hamas qui avait supervisé un complot visant à assassiner le maire de Jérusalem, ainsi que d’autres personnalités publiques israéliennes. D’autres membres du Hamas qui habitent en Turquie seront désormais plus libres de leurs mouvements dans le monde afin d’y développer leurs « activités ».

Sous la direction du dictateur néo-ottoman, la Turquie devient un pays décidément nuisible et dangereux sur la scène internationale.

Photo Mohamed Al-Ostaz / Flash 90