La Turquie du dictateur islamique Recep Erdogan poursuit ses provocations et menace désormais la Grèce d’entrer en guerre! Mesut Hakkı Caşin, un proche conseiller du président turc a averti Athènes qu’un arraisonnement d’un bateau de forage turc qui évoluerait dans les eaux territoriales crétoises sera considéré comme un casus belli. Les autorité grecques ont en effet annoncé que leur marine barrera la route de force à tout bâtiment turc qui prospectera pour du gaz et du pétrole dans cette zone proche de la Grèce.

Les îles de Crète se trouvent à une centaine de kilomètres de la pointe sud de la Grèce mais également à équidistance entre la Turquie et la Libye. Or, en violation flagrante du droit maritime et avec une insolence sans nom, Recep Erdogan avait signé un accord avec le dirigeant islamiste libyen Fayez Al Sarraj s’arrogant toute la partie de la Méditerranée reliant les deux pays, donc ce que renferment les fonds marins, faisant fi des droits des autres pays de la Méditerranée orientale : la Grèce, Chypre et l’Egypte.

Photo Mohammed Al-Ostaz / Flash 90