Le président turc recep Tayyp Erdogan est nettement pro-palestinien et surtout pro-Hamas. Mais il déteste le lèse-majesté. C’est ainsi qu’il exige aujourd’hui l’arrestation et la poursuite en justice de Mohamed Dahlan, l’une des figures du Fatah, pour avoir « offense au président turc ».

Mohamed Dahlan, banni des territoires sous contrôle de l’Autorité Palestinienne pour soupçon de « complot » contre Mahmoud Abbas, est actuellement réfugié dans les Emirats arabes. Lors d’une interview accordée à la chaîne saoudienne MBC, Dahlan a sévèrement critiqué l’invasion turque en Syrie et a déclaré: « Erdogan nourrit des illusions et est un malade mental. Il espère conquérir le monde arabe et reconstituer l’empire ottoman ».

Selon des méias du Golfe opposés aux Frères Musulmans, le président turc, ivre de colère, a saisi Interpol pour faire arrêter Dahlan afin de la traduire en justice!! Erdogan a même demandé aux Etats-Unis de l’aider pour faire arrêter Dahlan.

Et pour mêler Israël à cette affaire, la semaine dernière, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu a accusé Dahlan de s’être réfugié dans les Emirats parce qu’il est…un « agent d’Israël ».

Par contre, la Turquie d’Erdogan continue à soutenir ouvertement le Hamas.

Photo Issam Rimawi / Flash 90