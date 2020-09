La Turquie de Recep Erdogan n’est pas contente de la décision du Kosovo – pays à majorité musulmane – d’installer son ambassade à Jérusalem dans le cadre de l’établissement des relations diplomatiques avec Israël. Le ministère turc des Affaires étrangères, qui fut l’un des premiers à reconnaître le Kosovo indépendant, a publié un communiqué déplorant la décision du Kosovo : « Rien que la pensée du gouvernement du Kosovo de faire ce pas a déjà constitué une violation claire du droit international. C’est décevant ». Une accusation qui prête à rire quand on voit comment Ankara viole le droit international en Méditerranée orientale, en Libye, en Syrie et au Kurdistan irakien. On appelle cela un « voyou régional ».

La Turquie demande au Kosovo « de s’abstenir de décisions qui porteront atteinte au statut légal de Jérusalem » et rappelle qu’elle est en pointe dans le combat contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et l’installation d’ambassades dans la ville.

Photo Pixabay