La troupe de danse israélienne Batsheva est dans le collimateur du ministre de la Culture, Micky Zohar.

En effet, ce dernier a reçu de nombreuses plaintes au sujet de cette troupe lui signalant que lors de la dernière partie de son nouveau spectacle des drapeaux palestiniens sont brandis sur scène en signe de protestation.

Suite à ces plaintes, le ministre Zohar s’est tourné vers le ministère des Finances afin qu’il examine la suspension des subventions de l’Etat à la troupe Batsheva.

Dans la lettre qu’il a adressé à Betsalel Smotrich, ministre des Finances, Zohar écrit: « Je vous demande d’examiner le cas en profondeur et de déterminer si la troupe Batsheva, soutenu par le ministère de la Culture et des Sports, a violé la loi sur les bases du budget 3a dans cet acte de protestation. Cela m’attriste de voir cela un an après le terrible massacre que nous avons connu dans l’histoire du pays, il y a déjà ceux qui oublient nos otages qui se trouvent dans les tunnels du Hamas, les soldats qui combattent sur tous les fronts et qui ont l’indécence de brandir un drapeau qui s’oppose à l’État d’Israël ».