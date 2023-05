Yom Haatsmaout, mercredi dernier, la famille Domnovitz, les parents et leurs quatre enfants, originaire de Nokdim, dans le Goush Etsion, fait route vers le sud pour fêter ce jour de l’indépendance.

Yana Blum, 25 ans, rentre au même moment d’une rave party. Elle a bu, beaucoup, et fumé de la marihuana. Elle est malgré cela, au volant de sa voiture. Elle fonce en sens inverse sur la voiture de la famille Domnovitz. Le choc est violent.

Le bébé de la famille, Mayane, 10 mois, est tué sur le coup. Le père Eliya, et le fils aîné, Ori, âgé de 7 ans sont grièvement blessés. La mère et les deux autres enfants plus légèrement.

Yana Blum avait un taux d’alcoolémie trois fois supérieur à la quantité autorisée. Elle a été gravement blessée. Toujours à l’hôpital, elle est en état d’arrestation. Elle avait déjà été arrêtée pour conduite en état d’ivresse en 2017. Elle avait alors été condamnée à trois mois de suspension de permis et 500 shekels d’amende.

Mercredi dernier, un automobiliste avait remarqué sa conduite dangereuse et avait appelé la police pour la signaler. Il était encore en ligne avec l’opératrice de la police quand le terrible accident est survenu.

Vendredi matin, le petit Mayane a été enterré, en l’absence de ses parents et de ses frères, toujours hospitalisés à ce moment-là. Les jours du père et de l’aîné des enfants sont toujours en danger. Les deux autres enfants sont sortis de l’hôpital.

Avant que son bébé soit inhumé, la mère de famille, Ayala, a donné son accord pour prélever les organes de Mayane, z’l. Ses valves cardiaques ont été transplantés chez deux bébés dont la vie va être sauvée.

Le Dr Eytan Keisman, le chirurgien qui a opéré Mayane, a écrit une lettre aux parents du bébé:

»Chère famille Domnovitz,

Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Je m’appelle Eytan et je suis spécialiste pédiatrique pour les opérations du coeur. Mercredi dernier, le soir de Yom Haatsmaout, j’ai entendu avec tout le peuple d’Israël, la terrible nouvelle. Je ne me doutais pas que quelques instants plus tard, la coordinatrice des greffes me demanderait de rencontrer Mayane.

Elle m’a demandé si j’acceptais de sauver le bon et innocent coeur de Mayane pour faire don de ses valves. Malgré le poids énorme que j’ai ressenti, j’ai tout de suite accepté et je suis arrivé cette nuit-là au bloc opératoire pour le faire (avec Alina Lévy, la responsable des dons de valves cardiaques).

Ayala, Eliya, chère famille Domnovitz, je n’ai pas de mots pour décrire combien Mayane était beau et pur et son coeur parfait. Je veux que vous sachiez que j’ai agi avec une délicatesse infinie, avec dévouement, avec une extrême diligence. J’ai pris soin de ne laisser aucune cicatrice. Cette même nuit, moi-même jeune papa, Mayane a été pour moi ce que j’avais de plus précieux. Je veux que vous sachiez, Ayala, que votre geste est sublime, il est indescriptible. Cette bonté d’âme n’existe plus dans notre monde.

Depuis mercredi soir, je suis un autre homme. Je sens que Mayane m’accompagne partout. Je vous promets que le coeur de Mayane va sauver les coeurs de deux bébés qui ont besoin de Mayane comme de l’oxygène pour respirer. Je vous souhaite à tous un prompt rétablissement. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à vous et que je prie pour votre rétablissement. J’ai eu le mérite de sauver plusieurs enfants. Je ressens de tout mon être que le mérite de m’être occupé de Mayane est le plus grand que tous les mérites que j’aurai dans ma vie. Sa lumière m’accompagne. Merci. Dr Eytan Keisman ».