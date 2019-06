Le 27 juin prochain, à Jérusalem, se tiendra un symposium qui a attiré notre attention en cette période de Shavouot, qui nous replonge dans le don de la Torah fait au peuple d’Israël. Cet événement que nous allons célébrer dans quelques jours nous charge de la mission du respect de la parole de D’ieu mais aussi de celle de la faire rayonner dans le monde.

« La Torah d’Israël et les Nations aujourd’hui », tel est l’intitulé du symposium, initiée par Tsipora Hodaya Antonietti, dans le cadre de la fédération noahide. Il réunira d’éminents rabbanim comme les Rav Oury Cherki, David Touitou, Moshé Weiner et Daniel Cohen.

Nous avons voulu en savoir plus: Tsipora Hodaya Antonietti et le Rav Oury Cherki nous répondent.

Le P’tit Hebdo: Qu’est-ce que le mouvement Noahide qui fait partie des organisateurs de ce symposium?

Rav Oury Cherki: Le noahisme pourrait être défini comme le judaïsme des Nations. Les 10 Commandements sont composés de 620 lettres, qui symbolisent les 613 mitsvot auxquelles nous, les Juifs, sommes astreints et les 7 lois noahides que les non-Juifs se doivent de respecter. Ce n’est qu’en réunissant ces deux aspects que l’on proclame totalement le couronnement de D’ieu sur Son monde.

Ce mouvement est né de l’éveil de différents groupes à travers le monde qui se sont intéressés à l’enseignement prodigué par le peuple juif. Il est aussi directement lié au retour du peuple d’Israël sur sa terre.

Lph: Tsipora Hodaya, vous étiez vous-même chrétienne avant de devenir bat noah puis de vous convertir au judaïsme. Comment s’est déroulé ce cheminement?

Tsipora Hodaya Antonietti: J’étais chrétienne lorsque j’ai entendu des cours sur la Torah d’Israël. J’ai alors compris au fur et à mesure de mon étude que la réalité, la vérité se trouvait là. La Torah est la véritable lumière des Nations. J’avais alors 58 ans et je me suis rendue compte que j’avais vécu toutes ces années en dehors de la vérité. J’ai décidé de quitter ma religion et de me rapprocher de la Torah d’Israël. C’est lors d’un symposium que j’ai découvert ce qu’était le noahisme. On nous avait livré un enseignement du Kouzari qui compare l’humanité à un corps: le cœur c’est Israël et les autres organes et membres sont les 70 nations. J’ai donc cherché à trouver ma place dans ce corps. Je me suis installée en Israël, il y a 15 ans, comme chrétienne sioniste. J’ai appris les 7 lois noahides et j’ai quitté définitivement l’idôlatrie liée à la religion chrétienne.

Au départ, je voulais rester non juive. Je pensais ainsi avoir encore plus de force pour défendre Israël et le peuple juif, de l’extérieur. Un jour, j’ai ouvert les yeux, j’ai compris qu’Israël et le judaïsme faisaient partie de mon identité. J’ai alors entrepris un processus de conversion auprès de la Rabbanite Nakache à Netanya, deux après être devenue Bat Noah.



Rav Oury Cherki

Lph: La conversion est-elle le but final du noahisme?

Rav O.C.: La conversion est une des façons de se rapprocher du judaïsme, mais il n’est pas nécessaire d’en arriver là pour en recevoir le contenu spirituel. La Torah dit »Par toi seront bénies toutes les nations du monde », reconnaître la parole de D’ieu et la faire rayonner dans le monde entier n’implique pas obligatoirement de se convertir.

Le Noahisme vise à entretenir un dialogue avec les Nations, nous leurs disons de rester ce qu’elles sont mais de respecter les 7 lois noahides et ainsi de proclamer la royauté de D’ieu. La conversion disqualifie l’identité originelle de l’autre. Ce n’est pas le but du Noahisme. Pour y adhérer, il faut procéder à une déclaration devant 3 Rabbins, et ainsi recevoir formellement le statut de Ben ou Bat Noah. Ces derniers deviennent les interlocuteurs du peuple juif dans le Monde futur.

T.H.A.: L’enseignement du Kouzari nous apporte des éléments de réponse. Dans un corps, le cœur est l’élément central mais il ne peut pas englober tous les autres organes, il en a besoin aussi pour fonctionner correctement.

Lph: Peut-on évaluer le nombre de Bné Noah dans le monde et leurs origines?

Rav O.C.: C’est assez difficile parce que ce mouvement suscite des intérêts à différents niveaux. Officiellement, la communauté des Bné Noah est constituée d’environ 30000 membres, mais c’est sans compter toutes les ondes périphériques que provoque ce mouvement.

En arrière-plan, on trouve souvent des personnes déçues du christianisme mais aussi de Musulmans ou même des gens d’autres horizons. Je rentre de Taïwan où j’ai rencontré un public important qui s’intéresse au message du peuple juif. Les Bné Noah viennent du monde entier.

T.H.A.: Des groupes noahides se créent, en toutes langues et sur tous les continents, grâce au travail de plusieurs Rabbanim et de leurs organisations. J’ai créé la Fédération Noahide Francophone avec trois Bné Noah de France. Notre but est de travailler avec les baté Habad et les synagogues en France. Tous les ans, nous organisons une convention en France. Lors de la dernière, le Rav Haïm Nisenbaum, porte-parole du mouvement Habad en France, le Rav Meïr Malka qui a longtemps dirigé le service des conversions du Consistoire et le Rav Yaakov Spitezki, ont participé. Des gens sont venus de toute la France mais aussi de Suisse ou de Belgique.

En fait, avec internet aujourd’hui, l’enseignement du peuple juif, par la voix des Rabbins, est de plus en plus accessible aux Nations. Ils sont nombreux à suivre les cours et même à s’adresser aux Rabbins pour des questions. Avec la Fédération Noahide et en organisant une fois par an en France et une autre fois en Israël des rencontres, nous créons l’occasion de transformer ces relations virtuelles en relations concrètes.

Tsipora Hodaya Antonietti

Lph: Pourquoi avoir choisi le thème »La Torah d’Israël et les Nations aujourd’hui » pour le symposium de Jérusalem, cette année?

T.H.A.: L’actualité concernant Israël et les Juifs dans le monde est souvent difficile et douloureuse. Ces derniers temps, elle fut même, à plusieurs reprises, tragique, puis révoltante, avec les manifestations hostiles à Israël ou les attentats antisémites. Les médias nous montrent à profusion comment l’antisémitisme (et sa nouvelle forme, l’antisionisme) grandissent partout dans le monde. Puis, à notre tour, nous relayons ces informations… Le but de ce symposium est de montrer comment, à côté des ténèbres grandissantes, la lumière va sans cesse en s’accroissant, et se répand aux quatre coins du monde ! Ouvert à tous, ce symposium veut transmettre l’espérance, la lumière et encourager le peuple juif dans sa mission. L’accessibilité de plus en plus facile aux cours de Torah, que j’évoquais, est un des signes que le Machia’h est à nos portes. La Torah sort de Tsion et se répand dans le monde. C’est donc le moment pour nous, Juifs, de travailler, de se lever et d’inonder le monde de lumière. Israël est la lumière des Nations. Par notre façon de vivre, nos enseignements, notre Torah, nous transmettons cette lumière et je souhaite que le maximum de personnes dans le monde vive cela et à leur tour le diffuse. Les Nations sont assoiffées, nous devons annoncer la lumière et l’espérance.

Rav O.C.: Ce symposium donnera la parole à des Rabbins d’horizons et d’approches différentes. Le symbole est clair: nos différences ne nous empêchent pas de transmettre notre message. L’idée du Noahisme, de la nécessité de diffuser la Torah au-delà du peuple juif, sans tomber dans le prosélytisme, est partagée par tous les courants et dépasse les divisions internes du judaïsme.

»La Torah d’Israël et les Nations aujourd’hui », c’est aussi indiquer que nous avons besoin d’une Maison des Nations où tout le monde pourrait venir apprendre ce que le peuple juif a à donner. Les Chrétiens, les Juifs, les Musulmans, savent où aller pour recevoir les enseignements relatifs à leur religion. Mais nous manquons d’un lieu ouvert à tous, où les Nations pourraient apprendre l’enseignement universel de la Torah d’Israël. C’est ce que nous avons commencé à faire avec le centre Shalom Yo’haï. Ainsi, nous consacrons le retour de la centralité d’Israël au-delà des attaques médiatiques et des considérations politiques.

Lph: A qui est destiné ce symposium?

Rav O.C.: En langue française, il s’adresse à tous les Francophones qui s’intéressent à la place d’Israël, à son message et à l’importance de le diffuser.

T.H.A.: Je souhaite qu’il soit ouvert à tous. Il est destiné à informer de manière différente et surtout à mettre l’accent sur la lumière et l’espérance véhiculées par Israël.

Symposium La Torah d’Israël est les Nations aujourd’hui

Le Jeu 27/06, à 19h30, au centre Romain Gary, 9 Kikar Safra, Jérusalem. Entrée libre

Contact: [email protected] / sur FaceBook: Fédération Noahide Francophone