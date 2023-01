Des opposants au gouvernement ont décidé de se servir de la tombe du Pr Ben Tsion Netanyahou, z »l, pour faire passer leur message politique. C’est ce qu’a révélé le journaliste Motti Kastel sur la chaine Now 14.

Le Pr Netanyahou, père du Premier ministre, est enterré dans le carré des pères endeuillés du cimetière de Har Hamenouhot (puisqu’il a perdu son fils, Yoni, z’l, lors du raid sur Entebbe). Des membres de la famille qui étaient venus se recueillir ont découvert une lettre sur la tombe de Ben Tsion Netanyahou, z’l.

»Votre fils est faible et souffre de démence. Dans sa faiblesse, il permet à une bande de racistes, fascistes, homophobes et délinquants récidivistes d’entrainer l’Etat vers une dictature. Nous ne serons plus un peuple libre sur sa terre », peut-on lire dans cette lettre signée par »une citoyenne inquiète ».

Une plainte va être déposée à la police après la découverte de ce qui s’apparente à une profanation de la sépulture du père du Premier ministre.