LPH a décidé d’ouvrir ses pages à Shirel, 11 ans, psy en herbe pourrions-nous dire. Quand les enfants parlent aux enfants !

Saviez-vous que les animaux permettent d’améliorer la santé physique, mentale et émotionnelle des personnes ? Certains animaux comme le cheval et le chien sont reconnus comme tels.

J’avais envie de vous parler de la thérapie canine, car sans aucun doute les chiens sont proches de l’homme depuis toujours. Et j’ai moi-même un chien co-thérapeute. Il s’appelle Gibson, il a 7 mois. C’est encore un chiot mais nous sommes en train de l’éduquer pour qu’il puisse accompagner ma maman dans ses consultations de Psychothérapie.

C’est quoi la thérapie canine ?

Comme vous le savez les chiens nous donnent de l’amour gratuitement et ne nous jugent pas. Ce sont des qualités très importantes pour les personnes qui sont fragiles mentalement ou qui ont un handicap physique. Elles se sentent plus en sécurité lorsqu’elles sont en contact avec les animaux. Elles ne se sentent pas rejetées à cause de leur différence.

Lorsqu’une personne malade ou déprimée s’occupe d’un chien, elle oublie ses soucis car l’animal dégage des bonnes ondes.

Les effets positifs sont très visibles chez les enfants et les personnes âgées. Même chez tous les adultes de n’importe quel âge, il est prouvé que les chiens ont aidé à guérir, à prévenir la solitude et la dépression.

Quels sont les bienfaits de vivre avec un chien ?

– Une meilleure estime de soi

– Un meilleur vocabulaire

– Une baisse de l’anxiété

– Une amélioration de la mémoire

– Une amélioration de l’attention et concentration

– Le développement de l’empathie

Le chien et l’autisme

Chez les autistes, le chien va jouer le rôle de médiateur, de confident. Il aura le rôle de protecteur, de meilleur ami. Le chien va réussir à entrer dans le monde de la personne autiste, comme s’il était connecté.

Les autistes aiment l’amour simple et authentique du chien. Le chien est sincère, il ne triche pas.

Adopter un chien dans une famille avec des enfants est bénéfique pour prévenir les phobies. Beaucoup d’enfants ont peur des chiens car ils n’ont jamais été familiarisés avec l’animal.

Chez l’enfant, le chien contribue à développer la motricité, le jeu, l’échange, le partage et les émotions.

Voilà pourquoi j’encourage les parents à prendre un chien, même si c’est beaucoup de travail, car le bien-être que procure le chien est extraordinaire.

Shirel