Cinq otages thaïlandais ont été libérés hier (jeudi) des geôles du Hamas en même temps que trois otages Israéliens – Agam Berger, Arbel Yehud et Gadi Moses.

Ils ont été accueillis par les forces de Tsahal et transportés à l’hôpital Assaf Harofé pour y subir des examens médicaux. L’ambassadrice de Thaïlande en Israël était également présente pour les recevoir à leur arrivée.

Thenna Pongsak, 35 ans, Sathian Suwannakham, 34 ans, Sriaoun Watchara, 32 ans, Seathao Bannawat, 27 ans, Rumnao Surasak, 30 ans ont été libérés après 482 jours de captivité sans aucune contrepartie. Ils travaillaient dans les kibboutzim de la bordure de Gaza lorsqu’ils ont été enlevés le 7 octobre.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Saar, s’est entretenu hier avec son homologue thaïlandais pour l’informer que les cinq ex-otages avaient été libérés et pris en charge par les autorités israéliennes dès leur arrivée.

Ce matin, la Thaïlande a adressé un message de remerciements à l’attention de l’Iran et des pays médiateurs: »Nous sommes reconnaissants envers l’Iran, le Qatar, l’Egypte, la Turquie et les Etats-Unis pour leur aide et les efforts fournis pour la libération de nos otages ».