La police thaïlandaise a indiqué qu’il existait des risques d’attentats contre les touristes israéliens, en particulier lors du festival Full Moon à Koh Phangan qui doit se dérouler le 15 novembre.

Les menaces sont considérées comme ”concrètes” et la police agit depuis plusieurs jours à Koh Phangan pour tenter des les déjouer.

Le bureau du Premier ministre, au nom du Mossad et du conseil de sécurité national a déclaré: ”Depuis plusieurs mois, un certain nombre d’événements ont eu lieu en Thaïlande et contre lesquels les forces de sécurité israéliennes, en partenariat avec les forces de sécurité thaïlandaises, s’efforcent de lutter afin de les déjouer. Suite à des informations récentes et à la lumière de la crainte croissante de dangers pour les Israéliens et les Juifs dans toute la Thaïlande, le conseil de sécurité national recommande une vigilance accrue en Thaïlande”.

Il y a des milliers d’Israéliens se trouvent en ce moment sur l’île de Koh Phangan.