Le tank américain Abrams M-1A2C est considéré par les experts militaires internationaux comme le meilleur tank au monde à l’heure actuelle. Il a fait sa première apparition lors de l’exercice « Justice Eagle » qui se déroule actuellement dans une zone d’entraînement en Roumanie.

Ce blindé d’une très haute technicité est également équipé de système de défense « Me’il Rouah' » développé par les industries israéliennes Rafael Ltd. Il s’agit d’un systéme qui permet de détécter très tôt des tirs de missiles antichars, de les intercepter et les détruire. Ce système a fait se preuves lors de l’Opération Tsouk Eitan et a permis de sauver la vie de membres d’équipages de tamks de Tsahal. L’Allemagne a également acquis ce système pour ses chars Leopard.

Le char Abrams est légendaire aux Etats-Unis et les différentes générations sont utilisées depuis des dizaines d’années par l’armée américaine avec des améliorations constantes. Selon les experts, le char qui se rapproche le plus de l’Abrams M-1A2C est le « Barak » israélien qui sera opérationnel dès 2020.

Vidéo:

Photo Rafael Ltd