Pour la quatrième fois en 8 jours, la Syrie accuse Israël d’une attaque aérienne. Cette fois, il s’agit d’une attaque sur l’aéroport d’Alep qui a dû être fermé en conséquence.

Un soldat syrien aurait été tué dans cette attaque qui aurait également fait sept blessés dont deux soldats.

Cette attaque intervient alors que le Président iranien, Ibrahim Raïssi, est attendu à Damas pour une visite officielle. Il doit arriver demain (mercredi) sur l’invitation de son homologue syrien, Bachar El Assad. Il sera le premier Président iranien à effectuer une visite en Syrie depuis 13 ans.

Quelques heures après l’attaque en Syrie, le groupe de hackers »Anonymous Soudan » a prétendu avoir piraté les sites de plusieurs partis en Israël dont la Tsionout Hadatit, Otsma Yehoudit, Yesh Atid, Israël Beitenou et Noam. Sur leur compte Telegram, il est écrit »Syria, we are with you » (Syrie, nous sommes avec vous). Ce dernier mois, le groupe »Anonymous Soudan » a revendiqué plusieurs cyber attaques contre des sites internet d’institutions israéliennes dont des universités, des hôpitaux, des ministères mais à plusieurs reprises, ces revendications se sont avérées des mensonges.