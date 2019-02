Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, dirigé par Guy Parmelin, a annoncé au Conseil fédéral suisse la suspension des ventes d’armes au Liban au motif que certaines livraisons avaient disparu et pouvaient avoir été détournées par des “éléments extérieurs à l’armée libanaise”. Il est notamment question d’une livraison de fusils d’assaut, de fusils-mitrailleurs et de munitions livrés en 2016 et dont on a “perdu la trace”. Par ailleurs, Berne se plaint que les inspecteurs suisses sur place sont empêchés de faire leur travail de contrôle.

Il n’est pas difficile de deviner de quels “éléments extérieurs à l’armée libanaise” il s’agit.

La loi suisse est déjà très restrictive quant aux exportations d’armes vers le Liban. Les armes livrées ne doivent être destinées qu’à la protection des personnalités politiques

