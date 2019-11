Si l’extrême droite néonazie relève dangereusement la tête en Europe, il ne faut pas oublier que la majorité des actes antisémites est imputable à des musulmans. Et dans ce domaine, la « palme » revient à la Suède. Le gouvernement suédois a publié un rapport sur les actes antisémites recensés en 2018 et le constat est accablant: 280 actes contre « à peine » 182 en 2016, soit une hausse de 53% par rapport à un chiffre déjà inquiétant. Le gouvernement, sans doute pour « apaiser » la situation n’avait pas cru bon d’établir un rapport en 2017 où de très nombreuses agressions antisémites – verbales et physiques – avaient également été commises.

Il reste aujourd’hui environ 20.000 Juifs en Suède, soit moins de 0,5% de la population. La Suède, qui s’est voulue un exemple de multiculturalisme réussi, connaît une situation générale de plus en plus difficile avec une hausse des incivilités, des agressions, des viols et des violences de rue.

Photo Miriam Alster / Flash 90