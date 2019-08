On sait combien les dirigeants européens les plus en vue aiment à se poser en ultimes remparts de l’“ordre international libéral”. Celui-ci repose sur le respect du droit, l’ouverture du monde et le multilatéralisme. Encore cette propension à consulter alliés et partenaires doit-elle pouvoir déboucher sur une action commune. La crise provoquée par les agissements de l’Iran dans le détroit d’Ormuz et sur ses approches (golfe d’Oman) ouvre la possibilité de mettre en accord paroles et actes. En l’état actuel des choses, le compte n’y est pas. Sans auto-affirmation, le discours européen sur l’ordre mondial se révélera ”flatus vocis” (simple émission de sons).

Un point d’étranglement du pétrole mondial

Faut-il rappeler l’importance du détroit d’Ormuz dans la géographie planétaire des hydrocarbures? Le cinquième du pétrole mondial et le tiers du gaz naturel liquéfié transitent par ce goulot d’étranglement, large d’à peine 40 kilomètres, qui relie le golfe Arabo-Persique à l’océan Indien. Ici, les intérêts rejoignent le droit. Le principe de liberté de navigation est fondamental: dans un monde ouvert et interconnecté, il s’agit d’un “bien commun” qui conditionne la sécurité et la prospérité de nos sociétés. Or, le régime iranien déploie de multiples missiles et autres moyens afin de verrouiller Ormuz. Ce type de stratégie, dit “de déni d’accès”, préoccupe les états-majors occidentaux. En effet, la mise en place de ces “bulles stratégiques” concerne également d’autres zones géostratégiques (mer Baltique, mer Noire, Bassin Levantin, mer de Chine du Sud). Le droit de la mer et le libre accès aux différentes régions du monde sont en jeu.