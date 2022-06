Il y a quatre ans, le Rav Raziel Shevah, H’yd, a été assassiné. Des terroristes ont ouvert le feu sur sa voiture, sur la route 60 près de Havot Guilad, le yichouv où le Rav Raziel vivait. Il était marié et père de six enfants, dont le dernier n’avait que huit mois. Sur place, pas moins de 22 douilles ont été retrouvées.

Comme souvent, la tragédie a frappé une personne d’exception: le Rav Raziel Shevah était mohel et volontaire au Maguen David Adom. Tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin décrivent un homme joyeux et serviable, un homme qui aimait son prochain.

Sa veuve, Yaël Shevah, est née en France et a fait son alya à l’âge de 8 ans. Elle force l’admiration par l’optimisme et la façon dont elle prend la vie depuis avec humour, sagesse et recul.

Peu de temps après l’assassinat de son mari, le yichouv Havat Guilad avait été régularisé et les deux terroristes responsables de la mort de son mari éliminés. De ces deux nouvelles, c’est la première qui a le plus réconforté Yaël. »Il est important d’éliminer les terroristes. Mais cet acte ne fait que nous replonger dans le passé. En revanche, la construction de notre pays, elle, nous projette dans l’avenir. Pour se consoler, nous devons vivre, avoir les yeux tournés vers le futur. Notre passé est important mais on ne peut pas y rester. Nous ne devons pas uniquement survivre mais survivre fièrement, avoir des projets et du concret à laisser à nos enfants. Transmettre, construire, étudier, avoir des enfants: c’est cela la vérité », avait-elle déclaré à LPH à ce moment-là.

Parallèlement, une stèle a été érigée à Havat Guilad, à la mémoire du Rav Raziel. Elle a été plusieurs fois vandalisée, encore il y a quelques jours: un drapeau palestinien, des écritures en arabe et le nom de celui qui a assassiné le Rav Raziel, ont été inscrits dessus.

Photo: Page FaceBook Yaël Shevah

C’est la deuxième fois en quelques mois que la stèle est profanée par des émeutiers arabes. Il y a deux mois, des Arabes ont fait des graffitis au spray rouge dessus. En quelques heures, les amis de Raziel sont arrivés avec Yaël, ils ont réparé les dégâts et tenu une prière sur place.

Cette fois, Yaël témoigne de la douleur plus profonde encore que la fois précédente de découvrir les graffitis à la gloire des terroristes islamistes sur la stèle de son mari. Et elle a décidé de faire de sa douleur un projet de vie, pour les enfants.