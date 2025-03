La start-up israélienne Wiz vient de réaliser le plus grand exit pour une société israélienne. Elle a été rachetée par Alphabet Inc., la société mère de Google, pour un montant de 32 milliards de dollars.

Pour Google, c’est aussi sa plus grande transaction de tous les temps.

Fondée par des entrepreneurs israéliens, Wiz propose des solutions de sécurité cloud et possède son siège à New York, avec d’autres bureaux aux États-Unis et en Israël. L’entreprise collabore déjà avec les plus grandes plateformes cloud mondiales, notamment Amazon, Microsoft et Google.

Cet accord met en relief le rôle clé d’Israël en tant que leader mondial de la cybersécurité. De nombreuses entreprises israéliennes du secteur ont été acquises par de grandes multinationales pour des montants significatifs ces dernières années, mais l’acquisition de Wiz est un véritable record.