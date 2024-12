La solution pour se passer du don de sang? La start-up israélienne, RedC Biotech, a développé une méthode pour produire des cellules sanguines en laboratoire.

Cette start-up israélienne a développé une technologie qui constitue la base de la production de globules rouges de haute qualité, sûrs et à des prix compétitifs grâce à des processus de production massive à partir de cellules souches. L’entreprise produit des globules rouges adaptés à toute personne sans tests, sans crainte de facteurs de contamination ou de résidus sanguins dangereux du donneur. L’objectif est d’apporter une solution globale au problème de la pénurie mondiale de transfusions sanguines dans environ cinq ans.

« Les globules rouges de notre corps représentent environ la moitié de notre volume sanguin », explique le Dr Ari Gergir, fondateur de l’entreprise. « Il existe toutes sortes d’autres composants tels que le plasma et les plaquettes, mais les globules rouges sont constitués des propriétés du sang qui transporte l’oxygène, ils sont donc importants pour sauver des vies. Non pas que nous n’ayons pas besoin des autres composants, ils sont aussi très importants, mais pour aider des personnes souffrant d’anémie, les globules rouges sont les plus importants. Nous développons un procédé industriel permettant la production illimitée de globules rouges universels, sans recours à des donneurs. Que signifie universel ? L’objectif est de les utiliser pour des transfusions sanguines vitales, en plus de toutes sortes de thérapies avancées ».

« Une autre utilisation concerne les interventions chirurgicales, par exemple », ajoute-t-il. « Les gens perdent beaucoup de sang. Les femmes en couches aussi. C’est quelque chose dont tout le monde n’est pas conscient, mais environ deux cent mille femmes meurent chaque année à cause d’une hémorragie ». Le Dr Gergir évoque aussi les maladies héréditaires qui se manifestent par un défaut de production de globules rouges ou encore les maladies rénales et différents types de cancers pour lesquels la production en laboratoire de ces cellules sanguines constitueraient une avancée importante.

Cette solution permettrait de contourner les principales limites du don de sang humain, qu’elles soient liées au nombre de fois où une même personne peut donner du sang par an, ou aux difficultés logistiques et matérielles comme la disponibilité des donneurs ou la durée limitée pendant laquelle une poche de sang peut être conservée, sans parler des maladies transmissibles par le sang. A cela s’ajoute la nécessité de trouver des donneurs en fonction des groupes sanguins. Et il y a bien sûr aussi un obstacle financier. Chaque dose de sang prélevée est soumise à des tests contre sept ou huit sources d’infection. Le prix moyen mondial des unités de sang est d’environ 200 dollars mais avec tous les processus autour cela peut atteindre les 400 dollars.

La société RedC Biotech espère poursuivre le développement de cette solution pour la rendre accessible le plus rapidement possible à grande échelle.