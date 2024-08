Ce matin (mercredi), la PDG d’El Al, Dina Ben-Tal Ganancia, était convoquée au ministère de l’Economie, pour une audition en raison de l’augmentation significative des prix de la compagnie depuis le début de la guerre, qui s’est traduite par des recettes record.

A l’issue de cette rencontre, il a été convenu que la compagnie aérienne israélienne fixerait un prix invariable sur quatre destinations jusqu’à la fin de l’année 2024, à partir desquelles, les Israéliens pourront prendre un vol d’une autre compagnie pour se rendre partout où ils le désirent, permettant de contourner le quasi-monopole dont jouit El Al en partance de Ben Gourion depuis le début de la guerre et l’annulation des vols de nombreuses autres compagnies internationales.

Les quatre destinations sont:

Chypre: le vol aller-retour Tel Aviv-Larnaca coûtera 199 dollars

Grèce: le vol aller-retour Tel Aviv- Athènes coûtera 299 dollars

Autriche: le vol aller-retour Tel Aviv-Vienne coûtera 349 dollars

Emirats: le vol aller-retour Tel Aviv Dubaï coûtera 349 dollars

El Al propose déjà des dizaines de vols chaque semaine vers ces destinations et va encore les augmenter jusqu’à la fin 2024.

El Al a indiqué que le but de cette démarche était de garantir une certitude aux voyageurs et de leur proposer des prix fixes vers quatre destinations centrales, à partir desquelles ils pourront trouver des billets pour toutes les destinations à travers le monde. Cela permettra de diminuer le coût des voyages et d’augmenter la variété des destinations à disposition des voyageurs israéliens.

1000 vols partent de Larnaca chaque semaine, 2500 d’Athènes, 4000 de Vienne et 8500 de Dubaï.

Cette décision a été adoptée par El Al en accord avec le ministère de l’Economie.