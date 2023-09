Les images de la société israélienne ces derniers mois sont souvent celles de scènes de querelles, de disputes, de manifestations parfois violentes.

Mais la solidarité au sein du peuple, qui traverse les secteurs, a encore de beaux jours devant elle. Une magnifique preuve en a été donnée aujourd’hui (mardi) par deux hommes que tout oppose: le député Tsvi Souccot de la Tsionout Hadatit et le Dr Ilan Samish, un des cadres de l’organisation A’him Laneshek, l’une des plus virulentes oppositions au gouvernement.

Souccot et Samish ont décidé de se retrouver pour donner ensemble des plaquettes sanguines. Ce don nécessitant un certain temps, ils en ont profité pour discuter et échanger leurs points de vue. La rencontre s’est terminée par une poignée de mains et une accolade.

Ils ont ainsi passé deux messages importants. Le premier: les hôpitaux sont confrontés à un déficit de plaquettes sanguines et appellent ceux qui le peuvent à venir donner. Le second message concerne la période houleuse que nous traversons: même si les visions idéologiques sont différentes, le dialogue est possible, les valeurs communes sont plus fortes et plus nombreuses que ce que les images de ces derniers mois nous montrent.