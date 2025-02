La famille Bibas s’est exprimé ce soir (lundi) devant la presse deux jours après la libération de Yarden.

»Nous avons passé 484 jours d’angoisse, de peur, d’incertitude et maintenant Yarden est à la maison », a déclaré Ofri Biabs, la soeur de Yarden. »Yarden est là et nous avons redécouvert ce que nous savions déjà, à quel point il est fort et merveilleux. Nous avons découvert comment il s’est préservé dans cet enfer, avec sa sensibilité et son humour qui le caractérisent si bien. Yarden est enfin à la maison. Il s’acclimate et apprend ce qu’il s’est passé. Il y a beaucoup de choses qu’il doit compléter, certaines difficiles certaines plus faciles. Nous prenons tout le temps qu’il faut, à son rythme. Yarden raconte qu’il a été transféré d’un endroit à l’autre pendant sa captivité. Il a été détenu dans des conditions difficiles, pendant longtemps il avait très peu à manger et les conditions d’hygiène étaient déplorables. Il a perdu beaucoup de poids, de la masse musculaire et n’a quasiment pas vu la lumière du jour ».

Ofri a ensuite demandé au Premier ministre et à l’équipe de négociations des réponses sur le sort de Shiri et des enfants: »Yarden est là mais nous ne sommes pas au complet. Nous n’arriverons pas au bout du chemin tant que nous ne connaitrons pas avec certitude le sort de Shiri, des enfants et tant que les 79 otages ne seront pas à la maison. Le route vers la guérison fait que commencer pour Yarden et il ne pourra pas aller au bout sans sa famille, Shiri, Ariel et Kfir. Tout a l’air si fragile. Mon frère est revenu mais ma belle-soeur et mes neveux non. Yarden pose des questions à leur sujet et je n’ai pas de réponses pour lui ».

Et d’ajouter: »Pardon Yarden d’avoir mis autant de temps. Désolée que tu sois ici et que Shiri, Ariel et Kfir ne le soient toujours pas. Nous ne renoncerons pas à eux. Nous ne perdons pas espoir. Shiri, Ariel et Kfir, vous nous manquez et nous vous attendons. A partir de maintenant avec Yarden ».

Dana Silberman Sitton, la soeur de Shiri, a également pris la parole: »Avant-hier j’ai réussi à reprendre un peu ma respiration après 15 mois d’enfer dans lequel j’ai perdu mes parents, mes amis et ma petite et unique soeur Shiri a été enlevée avec mes neveux Ariel et Kfir et son mari Yarden. Avant-hier, j’ai recommencé un peu à respirer, Yarden est revenu. Je suis heureuse d’avoir pu le prendre dans mes bras, d’avoir pu entendre sa voix et le regarder à nouveau dans les yeux. Son regard est le même que le mien avec une question: où sont Shiri et les enfans? Il manque trois quarts de notre coeur qui sont toujours captifs ».

Dana, comme Ofri, a demandé au gouvernement des réponses et la libération de tous les otages.

Les deux femmes ont également tenu à remercier les soldats de Tsahal pour leur action et leur sacrifice qui a permis de ramener Yarden.