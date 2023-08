La société Strauss possède énormément de parts du marché alimentaire en Israël. Récemment, elle a décidé de stopper sa publicité sur la chaine de droite Now14 pour des raisons idéologiques, ce qui a entrainé des appels à boycotter ses produits. Les consommateurs ont alors pu se rendre compte du nombre d’articles d’autres marques qu’ils achètent, sans savoir jusque là, qu’elles appartenaient à Strauss.

Lundi dernier, l’autorité de la concurrence a annoncé la convocation des dirigeants de la société pour une audition en vue d’une mise en examen pour entente sur les prix. Strauss est soupçonnée d’avoir envoyé un communiqué de presse avec des messages qui auraient été un ballon d’essai afin de signifier à ses concurrents qu’elle allait augmenter ses prix. De cette manière, elle leur faisait un appel du pied afin qu’ils viennent vers elle pour parvenir à une entente sur cette augmentation.

La longue enquête menée a conclu sur la forte concentration du marché alimentaire israélien avec un nombre restreint de fournisseurs qui possèdent de grandes parts de marchés qu’ils dominent largement. Strauss a même le statut de monopole dans certaines branches du marché alimentaire.

En 2021, Strauss a publié des messages dans lesquels elle annonçait qu’elle envisageait sérieusement d’augmenter les prix et qu’elle n’avait pas encore pris de décision. Ces messages publics ont été envoyés malgré le fait qu’il n’y avait pas de véritable discussion au sein de l’entreprise concernant ces mesures. L’entreprise reconnaissait même que de telles mesures auraient une influence marginale par rapport à d’autres décisions.

Strauss a agi de cette manière malgré le risque qu’elle courait d’une couverture médiatique négative après de telles déclarations, pouvant entrainer une atteinte à la réputation de l’entreprise et une diminution de la demande des consommateurs pour ses produits, notamment en raison du fait qu’elle était la première entreprise du secteur alimentaire à s’exprimer sur la question. Strauss a également estimé qu’augmenter ses prix pourrait entraîner une réaction négative du public et lui nuire d’un point de vue public et concurrentiel. Selon les soupçons, Strauss a utilisé ce moyen pour tenter de convaincre ses concurrents de s’entendre sur une augmentation contrainte des prix.

Les dirigeants de Strauss impliqués dans cette démarche pourraient être mis en examen pour violation des règles de la concurrence.