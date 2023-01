Eynat Guez, la directrice générale et fondatrice de la société Papaya Global, a annoncé aujourd’hui (jeudi) retirer ses fonds d’Israël.

Guez justifie cette décision comme »douloureuse mais nécessaire sur le plan des affaires » en raison de la réforme du système judiciaire que le gouvernement veut adopter.

Elle a tweeté: »Suite aux déclarations du Premier ministre Netanyahou suivant lesquelles il se dit déterminé à faire passer des réformes qui vont porter atteinte à la démocratie et à l’économie, nous avons pris la décision de retirer d’Israël les fonds de la société. La réforme qui se profile ne nous donne aucune garantie de pouvoir continuer à mener des activités économiques internationales depuis Israël ».

Papaya Global est une société israélienne de logiciels qui existe depuis 2016. Elle embauche plus de 750 personnes dans le monde et outre à Tel Aviv, elle possède des bureaux, entre autres, à New York, Austin, Londres, Melbourne, Singapour, Hong Kong ou Cracovie.

Elle compte parmi ses clients de grandes sociétés internationales comme Intel, Mac Donald’s, Microsoft, General Electric, Johnson & Johnson.

La société pèse plus de 3 milliards de dollars.

Eynat Guez fait partie des leaders de la contestation face au gouvernement et à sa réforme du système judiciaire. Samedi dernier, elle a prononcé un discours devant la foule des manifestants rue Kaplan à Tel Aviv.

Cette décision intervient au lendemain de la conférence de presse du Premier ministre Netanyahou lors de laquelle il a affirmé que la réforme renforcerait l’économie israélienne et a demandé à l’opposition d’agir en responsabilité sans affoler inutilement les citoyens israéliens et les marchés.

Pour l’heure, Papaya Global est la seule à avoir pris une telle décision radicale. Les détails de la mise en oeuvre de cette décision ne sont, néanmoins, pas connus. La manière dont la société va retirer ses fonds d’Israël n’a pas été détaillée.