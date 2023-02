La société hi-tech WIZ a annoncé aujourd’hui (lundi) qu’elle retirait ses comptes bancaires d’Israël pour placer son argent à l’étranger.

Cette société israélienne fondée en 2020 pèse aujourd’hui 6 milliards de dollars et est considérée comme l’une des entreprises les plus prospères.

La chaine N12 a publié ce soir l’information selon laquelle, le PDG, Assaf Rapopport avait décidé de virer les dizaines de millions de shekels de sa société sur des comptes étrangers et de ne laisser en Israël que de quoi assurer ses activités courantes et payer les salaires de ses employés.

Pour justifier cette décision, Rapopport met en avant les mises en garde des investisseurs de la société qui ont fait pression pour diminuer les risques liés selon eux à l’incertitude grandissante en Israël concernant l’avenir du marché en raison de la réforme du système judiciaire et de la protestation qui en découle.

Notons que Rapopport fait partie des personnes qui se sont publiquement exprimées contre la réforme et qui ont prévenu des conséquences économiques qui en découleraient.

La crainte désormais est que ce mouvement de départ qui ne concerne que trois grandes sociétés jusqu’à aujourd’hui n’aille en amplifiant.

Lors de son séjour à Paris le week-end dernier, Binyamin Netanyahou a rencontré plusieurs investisseurs français qui l’ont assuré de leur confiance dans le marché israélien. Ces signaux sont envoyés par de nombreux investisseurs à travers le monde, ce qui laisse à penser que la santé économique israélienne inspire toujours la confiance des investisseurs.

Néanmoins, le mouvement inverse existe et il est encouragé par les déclarations belliqueuses et apocalyptiques des dirigeants de l’opposition. Chaque semaine, lors de la réunion de la faction parlementaire de la Tsionout Hadatit, le ministre des Finances et chef du parti, Betsalel Smotrich, appelle l’opposition à plus de responsabilité et à cesser de diffamer la réputation économique d’Israël dans le monde.

Par ailleurs, le ministre a proposé un plan fiscal avantageux pour les start-up qui s’installeraient en Israël, afin de leur envoyer un message de main tendue et de les conforter dans l’idée qu’Israël est un endroit où il est rentable de s’installer.