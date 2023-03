La société de notation de crédit Fitch, a annoncé maintenir la note A+ à Israël. La société explique qu’une telle note tient compte de l’équilibre entre une économie diversifiée et robuste qui possède une valeur ajoutée élevée, des indicateurs financiers externes solides et un ratio PIB/dette publique élevé, des risques sécuritaires importants et une instabilité politique qui retarde la mise en oeuvre des politiques.

Fitch prévoit que le PIB d’Israël restera fort autour de 2.9% pour 2023 (contre 6.4% en 2022) et ce malgré les secousses mondiales et le resserrement de la politique monétaire qui auront une influence sur la consommation et les investissements.

La croissance reposera sur une augmentation des exportations dans le secteur de la hi-tech et de l’industrie de la défense, la croissance démographique importante, et sur l’augmentation des dépenses publiques après le vote du budget.

Fitch prédit que la croissance retrouvera un potentiel sur le long terme de plus de 3% en 2024 et 2025.

La société de notation se prononce aussi sur la réforme en cours du système judiciaire et estime que le gouvernement a décidé de faire une priorité de la promotion de la réforme qui va reduire l’autorité de la Cour suprême et conférer davantage de pouvoir à la coalition sur le processus législatif et la nomination des juges, dans le but avoué de rendre les activités du gouvernement plus efficaces et de diminuer la surcharge des tribunaux. La réforme se heurte à une opposition politique et civile importante, souligne Fitch.

Betsalel Smotrich, le ministre des Finances, a réagi à ce rapport de la société Fitch: »L’économie d’Israël est forte et avec l’aide de Dieu, elle le restera. Nous avons approuvé, la semaine dernière, le budget au sein du gouvernement. Il s’agit d’un excellent budget, responsable, encadré et qui favrosie la croissance et les infrastructures, malgré l’inflation qui fait rage dans le monde, nous réussissons à protéger l’Etat d’Israël comme un îlot de stabilité, de croissance et un endroit idéal pour investir. La notation de crédit montre que nous adoptons les bonnes décisions pour faire avancer l’Etat d’Israël ».