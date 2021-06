Quelques jours à peine après le colloque de la honte qui a eu lieu à le Knesset sur le thème « Après 54 ans : entre occupation et apartheid », le député Sami Abou Sha’hadeh (Balad – Liste arabe) met quelque peu dans l’embarras ses organisateurs, en disant tout simplement…la vérité selon le narratif arabe : « Il est important de rappeler l’occupation de 1967, mais il est important également de rappeler que le péché n’a pas commencé en 1967, et que l’apartheid et la séparation entre les êtres humains ont déjà commencé avec le début du projet sioniste, lorsqu’ils on commencé à créer des localités exclusivement juives déjà avant la création de l’Etat. C’est quelque chose qui nous accompagne et qui a détruit la vie de millions de Palestiniens depuis longtemps »…

A bon entendeur pour tous ceux qui en Israël croient toujours de manière obstinée que le conflit n’a commencé qu’en 1967…

Photo Miriam Alster / Flash 90