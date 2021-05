Depuis plusieurs jours, la presse et les médias israéliens se focalisent sur ce fameux cliché de la Victoire, celui qui permettrait à Tsahal et à l’Etat d’Israël de sortir vainqueurs sans appel de leur guerre contre le Hamas. Parmi les options avancées: l’élimination de Mohamed Def, la destruction d’un autre réseau de tunnels, ou même, un hypothétique drapeau blanc que le Hamas brandirait!

Pourtant, cette image existe ! Elle est, pour l’instant, dans le cœur et dans l’imagination de millions d’Israéliens: c’est celle du rapatriement de Gaza en Israël, des corps des 2 soldats israéliens Oron Shaoul et Hadar Goldin tombés durant l’opération Bordure protectrice en 2014, et des deux Israéliens Abera Mengistu et Hisham Al Sayed, détenus par le mouvement terroriste.