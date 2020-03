Le président serbe Aleksandar Vučić s’est exprimé dimanche lors de la conférence de l’Aipac à Washington. Il a annoncé sous les ovations que son pays allait ouvrir une représentation diplomatique officielle à Jérusalem ainsi qu’une chambre du commerce. Dans son annonce, il a parlé de « Jérusalem capitale d’Israël » et a fit « vouloir voir le drapeau serbe flotter à Jérusalem ». Aleksandar Vučić a expliqué: « C’est notre manière d’exprimer le respect et l’amitié que nous vouons à Israël. Nous aimons le peuple juif, nous avons des liens étroits avec l’Etat d’Israël et nous ferons tout pour les renforcer ».

Depuis son entrée en fonction en 2017, le président Vučić entretient d’excellentes relations avec Israël et le Premier ministre Binyamin Netanyahou . Avant le dernier Forum sur la Shoah au moins de janvier, il avait fait étendre un immense drapeau sur la façade du palais présidentiel de Belgrade, sur lequel figurait une étoile jaune.

Photo Illustration