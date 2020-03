Par Nathalie Hirschsprung

Né en 1902 en Pologne, Isaac Bashevis Singer a émigré aux États-Unis en 1935. Auteur de plus de vingt romans, de nouvelles et de nombreux ouvrages pour la jeunesse, il a reçu le prix Nobel de littérature en 1978. Il est décédé en Floride en 1991.

Deux ans après « Keila la Rouge », les éditions Stock exhument un nouvel inédit de l’écrivain américain. Publié en feuilleton entre décembre 1967 et mai 1968 dans le quotidien yiddish newyorkais Forverts, Le charlatan n’a rien d’un fond de tiroir. Si l’idée est de ne pas mourir d’ennui, ou éventuellement de mourir de rire, c’est magistralement réussi ! Un roman désopilant dans lequel l’humour yiddish atteint son climax. Du pur Singer ! L’histoire d’un bonimenteur plongé en permanence dans des situations invraisemblables.

Mais qui est le charlatan ? Un sacré drôle d’oiseau, un véritable « schlemiel » ! Ir ett yets bikennen mitt * Hertz Minsker, arrivé à New York en 1940, fuyant la Pologne envahie par les troupes d’Hitler. Fils de rabbin, né en Russie, grand spécialiste de philosophie (il connaît le Talmud par cœur), il a commencé à rédiger un supposé chef-d’œuvre censé éblouir le monde… Ouvrage dont personne n’a lu la moindre ligne et qui n’est pas près de voir le jour ! « Dans ses valises », une nouvelle épouse qui a abandonné un mari et deux enfants à Varsovie. Blonde… L’addiction aux blondes de Hertz Minsker va lui compliquer passablement la vie.

Donc, notre charlatan vit aux crochets de son ami d’enfance, Morris Calisher, magnat de l’immobilier. Séducteur invétéré, Hertz a pour quatrième femme la ravissante Bronia, qui ne se remet pas d’avoir laissé derrière elle ses deux jeunes enfants, désormais prisonniers du ghetto de Varsovie. Morris, lui, est marié à la plantureuse Minna.

Reste que… New York n’est certainement pas la contrée mythique espérée pour ces exilés, tous venus de Pologne et de Russie. Ils tentent d’oublier leur passé et de construire une nouvelle vie prospère, mais l’angoisse et la culpabilité les rattrapent. Ils suivent en permanence dans les journaux « ce qui se passe là-bas ».

Depuis des mois, Hertz et Minna entretiennent une liaison passionnée au nez et à la barbe de leurs conjoints respectifs. Quand l’ex-mari de Minna fait irruption dans leurs vies et décide de vendre à Morris des Picasso et des Chagall, tous faux, bien entendu, le château de cartes s’effondre et les péripéties s’enchaînent.

Au-delà d’un humour constamment présent, Isaac Bashevis Singer explore un déchirement intérieur, avec un sens très subtil de la psychologie. Impossible pour ces exilés de devenir des femmes et des hommes « complètement neufs ». Impossible de faire totale abstraction du passé. Comme toujours, la « maestria » de Singer consiste à associer étroitement la tragédie et la caricature, les « petits » et « grands » malheurs au ridicule de la condition humaine.

Avec ce nouveau roman inédit, Singer nous offre une formidable histoire menée tambour battant, mais aussi un grand livre sur l’exil, le déracinement, et la douleur de l’incertitude quant au sort de ceux qui sont restés en Pologne.

