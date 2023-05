Le jour de Yom Hashoah, le commandant de bord du vol El Al, Tel Aviv-New York, Doron Ginzburg, avait tenu un discours politique aux passagers de son avion au moment du décollage.

« Je tiens à rappeler Yom Hashoah », avait-t-il déclaré en guise d’annonce au micro à bord de l’avion, « parce que ces choses se produisent dans des dictatures et l’Etat d’Israël se bat pour la démocratie en ce moment ».

Une comparaison qui avait choqué et un soutien affiché au mouvement de protestation contre le gouvernement qui allait à l’encontre de la neutralité politique de la compagnie aérienne nationale.

El Al avait d’ailleurs publié un communiqué pour se désolidariser de son pilote: « La compagnie El Al condamne tous propos politiques quels qu’ils soient, de ses employés dans le cadre de leur fonction et en particulier à bord de ses avions qui ne doivent pas servir de scène pour ce genre d’activités. La compagnie ordonne de s’abstenir de ce type de comportements, en particulier en ce jour si sensible pour le peuple d’Israël.

Ce cas exceptionnel, qui ne reflète pas les employés et les valeurs de la compagnie fera l’objet d’une vérification minutieuse par les dirigeants de la société. El Al est la compagnie aérienne qui porte le drapeau d’Israël sur sa queue et en tant que telle, elle reflète la mosaïque israélienne dans son intégralité ».

Avant même l’atterrissage, Ginzburg avait présenté ses excuses aux passagers. Rappelant que Yom Hashoah était un jour difficile et qu’il était lui-même fils d’un déporté à Buchenwald, il avait déclaré: »Je tiens à dire que mon intention n’était pas de blesser les passagers dans mes propos au décollage de l’avion. Je présente mes plus sincères excuses à ceux qui ont été blessés par mes propos ».

Le site Israël Hayom révèle aujourd’hui (dimanche) que la compagnie El Al a décidé de prendre une série de sanctions contre le pilote. Tout d’abord, il n’avait pas piloté l’avion au retour de New York. Dès son arrivée en Israël, il avait été convoqué par sa direction.

Depuis et jusqu’à la fin du mois de mai, Doron Ginzburg est suspendu de tous les vols El Al. Au mois de juin, il pourra reprendre les vols mais pas en tant que commandant de bord et ce pendant tout le mois. Il a été réprimandé et se trouve désormais en sursis. S’il s’aventurait à reproduire ce genre de discours à bord d’un avion de la compagnie, il serait immédiatement convoqué pour un entretien avant licenciement.