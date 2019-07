Extrêmement actif, le département de « hasbara » du conseil régional de Samarie a accueilli une délégation d’une trentaine de journalistes issus de grand médias mondiaux, tels que La Sampa (Italie), Le Point (France), le Daily Mail (Grande-Bretagne), des journaux allemands ou japonais etc. L’initiative de cette visite revient à l’Europe-Israel Public Affairs (EIPA) dans le but de faire prendre conscience de la complexité de la situation sur le terrain, loin des opinions binaires et simplistes en vogue à l’étranger.

La délégation a été accueillie par le président du conseil régional Yossi Dagan, accompagné du sheikh Ashraf Jabari, homme d’affaires de Hevron et d’Eran Bodnik, sous-directeur de l’usine Alon dans lequel avait eu lieu l’attentat qui avait coûté la vie à Kim Levrengrod-Yehazkel hy »d et Ziv ‘Hadjbi hy »d en octobre 2018.

Le thème principal de cette visite était de montrer sur le terrain comment une paix économique pouvait se construire entre Israéliens et Arabes de Judée-Samarie.

Comme toutes les personnes qui se rendent sur place, la plupart des journalistes étrangers, pétris de préjugés, ont été ébahis de voir comment Juifs et Arabes travaillent dans une parfaite coexistence. Ils ont aussi pu entendre de la bouche d’Ashraf Jabari un témoignage sur la manière dont l’Autorité Palestinienne fait tout pour saboter ce tissu relationnel qui se tisse entre les deux population de ces territoires. Ashraf Jabari a raconté devant ces journalistes stupéfait comment un ami à lui, homme d’affaires également, a été arrêté par les services d’Abou Mazen pour avoir été au sommet économique de Bahreïn.

En les accueillant, Yossi Dagan leur a dit: « Nous sommes vingt-six ans après les accords d’Oslo. Vingt-six ans durant lesquels beaucoup de sang a été versé. Il y a beaucoup de traités de paix, de sommets pour la paix, de nombreux politiciens qui s’enrichissent avec le sujet de la paix, mais la seul chose qui est absente…c’est la paix! Le fait que le sheikh Jabari et comme lui beaucoup d’autres leaders arabes locaux s’assoient avec moi, représentant des Juifs de Judée et Samarie est porteur d’une grand changement. Nous croyons dans la paix entre les êtres et non dans la paix des papiers et des traités. Nous croyons que la coexistence doit commencer par le bas. Ce qui me consterne le plus, c’est que des organisations qui prétendent défendre les droits de l’homme et qui prônent la coexistence appellent au boycott de ces entreprises dans lesquelles travaillent ensemble Juifs et Arabes!(…)

L’un des membres de la délégation a posé une question malveillante au président du conseil régional: « Avez-vous organisé ce parcours pour justifier l’occupation? ». Yossi Dagan ne s’est pas démonté: « Nous n’avons rien à justifier. Le peuple juif a des droits sur cette terre. Nous respectons les Arabes qui habitent ici et souhaitons avoir de bonnes relations avec eux. Il n’y a aucun autre peuple qui ait de lien avec sa patrie que le peuple juif avec Jérusalem, la Judée et la Samarie. Dans la Bible et les autres livres auxquels croient les deux-tiers de l’humanité, ce lien entre le peuple juif et cette terre est mentionné. Et ceux qui croient que ces livres ne sont pas des documents contraignants, qu’ils aillent observer les innombrables découvertes archéologiques en Judée-Samarie et dans le reste du pays pour constater la présence juive ininterrompue dans ce pays. Dès lors, nous n’avons pas à nous justifier. Notre but est de montrer à quel point les appels au boycott son basés sur des mensonges et pourquoi cet endroit nous appartient ».

A la fin de leur visite, la plupart des journalistes se sont dit « surpris et émerveillés » par ce qu’ils ont vu et qui est si différent de ce qu’ils s’imaginaient ou de ce qu’on leur raconte dans leurs pays respectifs. Sauront-ils traduire dans leurs articles ce qu’ils ont vu et entendu ou se laisseront-ils engloutir à nouveau par le mainstream qui règne en Europe sur cette question?

Photo Flash 90