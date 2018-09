La Russie accuse Israël d’être responsable du crash de l’Iliouchine-20!!

Israël se rend compte une fois de plus que dans certaines situations délicates, les intérêts froids des Etats priment sur l’amitié qui peut régner entre les dirigeants. Malgré les preuves apportées par la délégation militaire israélienne qui s’est rendue à Moscou, le ministère russe de la Défense a communiqué dimanche matin son propre rapport qui attribue à Israël la responsabilité totale du crash de l’avion de transport abattu par la DCA syrienne.

Lors d’une conférence de presse, un représentant du ministère russe a accusé Israël d’avoir “menti” dans l’information préliminaire transmise aux Russes, en annonçant que l’attaque aurait lieu dans le nord de la Syrie alors qu’elle s’est effectuée dans la région de Lattaquié, au centre-ouest du pays, sur la côte méditerranéenne. C’est pour cela, affirment les russes, que l’avion de transport n’a pas réussi à atteindre un lieu sûr. Les Russes ont même formulé une accusation très grave, affirmant qu’Israël se serait servi de cet avion comme “bouclier” afin de se protéger de la DCA syrienne!! Tsahal avait pourtant affirmé que ses quatre appareils avaient déjà quitté l’espace aérien syrien lorsque la DCA syrienne a abattu l’avion russe.

Le délégué du ministère russe a qualifié l’opération israélienne “d’amateure” au minimum et même “d’attitude pénale”, et a conclu à la responsabilité totale d’Israël dans cette affaire. “Les responsables de Tsahal n’apprécient pas à sa juste valeur les relations avec Moscou et se sont comportés avec ingratitude” a même dit le délégué russe.

La question est maintenant de savoir s’il s’agit d’une réaction officielle sans effet, destinée à satisfaire l’allié syrien, ou si les Russes vont désormais réduire la marge de manoeuvre de Tsahal en Syrie.

