Les soldats de l’unité Golani ont conquis hier (lundi) le centre de Shuja’iyya, au nord de la Bande de Gaza et notamment la place Palestine. Ce lieu est symbolique à plus d’un titre: c’est de là qu’ont été libérés une partie des otages lors de l’accord de libération partielle, en guise de provocation face aux forces israéliennes mais aussi et peut-être surtout, sur cette place trônait une statue à la gloire des terroristes après l’opération Tsouk Eitan.

Visant à célébrer une bataille traumatisante pour l’unité des Golani en 2014, ce monument représentait un blindé israélien d’où sortait un poing avec trois plaquettes de soldats dont une au nom d’Oron Shaoul, z’l, dont le corps est retenu par le Hamas depuis.

Des soldats de l’unité Golani ont conquis la Place Palestine et ont détruit ce monument.