Les basketteurs rouges israéliens ont eu leur revanche sur les grecs et en grand, après le match joué à Athènes, la semaine dernière qui avait tourné au calvaire pour les supporters israéliens, très violemment pris à partie par les supporters grecs pendant toute la durée du match.

Hier soir, sur le parquet du stade Arena à Jérusalem, l’Hapoel Jérusalem a battu l’A.E.K Athens 91 à 51. Un score sans appel qui propulse les Israéliens dans le carré final (Final Four) de la ligue des champions de la FIBA.

Jouant à domicile devant un public qui n’avait jamais été aussi nombreux – 11600 supporters – les hommes d’Aleksandar Džikić ont livré un jeu digne d’une grande équipe.

Les supporters israéliens ont tout fait pour jouer avec les nerfs des grecs, en guise de réplique aux graves incidents qui s’étaient déroulés à Athènes. Mais, il convient de souligner qu’aucune forme de violence n’a été exercée par les Israéliens contre leurs rivaux. Ils ont même affiché une grande banderole dans leur tribune avec la phrase: »Il n’y a que l’amour qui vaincra ».

Par ailleurs, les supporters israéliens ont brandi fièrement le drapeau bleu et blanc, et ont crié des slogans à la gloire d’Israël. A la fin du match, ils ont entonné »Yeroushalayim Shel Zahav » et »Shabe’hi Yeroushalayim », certains avec les larmes aux yeux. Des scènes rares dans de tels événements sportifs.

L’Hapoel Jerusalem n’est désormais plus qu’à deux matchs du titre.