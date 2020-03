La Maccabi met à la disposition des personnes contraintes au confinement un ensemble de services numériques médicaux extrèmement utiles afin de leur éviter de quitter leur domicile.

Centre d’appel 24/7 en composant *3555

Information, conseil et orientation concernant des questions médicales (* 3555).

Le service est assuré 24 heures sur 24 par des infirmières certifiées professionnelles.

Centre d’appels « Maccabi Kids »

L’équipe est composée par des infirmières certifiées et des pédiatres de la Maccabi qui ont accès aux dossiers médicaux des patients.

La réponse initiale est fournie par une infirmière spécialisée.Si nécessaire, le cas est transféré au pédiatre de garde. Vous pourrez recevoir des conseils téléphoniques, des ordonnances numériques et, si nécessaire, etre orienté vers des services médicaux supplémentaires. Il vous suffit de descendre l’application pour utiliser ces services.

« Mon pédiatre »

Grâce à l’application Maccabi, vous pouvez planifier un rendez-vous téléphonique avec votre pédiatre personnel pendant les heures d’ouverture qu’il a fixées pour une consultation médicale par téléphone.

Consultation en ligne avec le médecin de famille du patient

Via votre application ou votre espace personnel sur le site Maccabi vous pouvez vous adresser à votre médecin de famille, pédiatre et gynécologue sans quitter la maison. Question médicale,obtention de certificat de maladie, demande d’analyse médicale ou prolongation d’ordonnance, les réponses vous parviendront dans les 5 jours ouvrables. Le temps de réponse moyen est de 24 à 48 heures après l’application.

Livraison de médicaments à domicile en collaboration avec Super Pharm

Les membres de la Maccabi peuvent recevoir leur médicaments à domicile en passant commande sur le site de ‘Super Pharm’ après avoir reçu une prescription numérique de leur médecin. L’expédition a lieu dans les 24 heures au coût de 29,90 NIS seulement (vous pouvez économiser les frais de port si vous achetez pour un montant supérieur à 249 NIS).

Conformez-vous au prescriptions du ministère de la Santé en respectant strictement les règles de confinement pour le bien de tous.

Le departement francophone de la Maccabi est à votre service pour répondre à vos questions par téléphone/ whatsup ou mail

058 663 41 20

french@mac.org.il

RAPPEL DES MESURES PREVENTIVES FACE A L’EPIDEMIE DE CORONA

Depuis le 9 mars 2020 à 20h00 : les personnes de retour en Israël ont l’obligation d’être en confinement chez eux pendant une période de 14 jours à compter de leur jour d’arrivée en Israël. Quel que soit le pays dont elles reviennent.

Les personnes qui ont été en contact avec des personnes diagnostiquées porteuses du Coronavirus, c’est-à-dire pendant 15 minutes à environ 2 mètres, doivent entrer en confinement à domicile pendant 14 jours.

Toute personne qui entre en confinement à domicile pour 14 jours doit le signaler au ministère de la santé via son site Web ou à la hotline Kol Habriut au * 5400.

Si vous êtes en confinement ou si vous pensez avoir été en contact avec un porteur du coronavirus, et que vous présentez les symptômes suivants : « fièvre, Toux ou difficultés respiratoires, appelez MADA au 101.

Ne vous rendez pas à la Koupat Holim ni dans les services d’urgence d’un hopital. Si nécessaire, un ambulancier viendra pour prendre des échantillons de laboratoire et envisager une thérapie avec l’avis d’un médecin.

Si vous ne vous rendez pas au travail pendant la période d’incubation, cela sera considéré comme une absence du travail pour cause de Maladie, tel que réglementé par le décret du ministère de la santé, à condition qu’une déclaration soit présentée pour certifier la date de départ du pays étranger. Ne demandez pas à votre médecin traitant d’émettre une déclaration de maladie pour cette absence. Le 15e jour suivant la dernière date de séjour dans lesdits lieux, tant qu’aucun symptôme ne s’est développé, vous pouvez reprendre le travail et reprendre vos activités normales. Déclaration à remplir en ligne (équivalente à un arrêt maladie général) : https://tinyurl.com/rngjsev

Pour répondre à vos questions,le ministère de la Santé a ouvert une hotline qui fonctionne de 8h00 à 21h00 : *5400 ou 08 6241010. Possibilité de réponse en français . Il propose également un numéro téléphonique d’appel en français pour tout renseignement complémentaire : +972-3-5684690

Taper 5 pour le français et ensuite 8 pour le coronavirus. Il faudra saisir le n° d’identité suivi d’un # et confirmer en appuyant sur le 1. Il est possible de saisir le n° du passeport français sans les 2 lettres suivi d’un #.(Source : consulat de France à Tel-Aviv)

Site du ministère dédié au Coronavirus :

– anglais : https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

– hébreu : https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

Sources : Santé Israel, ministère de la sante, Consulat