Israël n’a apparemment toujours pas compris comment fonctionnent la culture et le mentalité « palestiniennes » où l’appétit et l’arrogance grandissent au fur et à mesure que se multiplient les gestes. Une semaine après la visite du ministre de la Défense Benny Gantz à Ramallah et les gestes mirifiques qu’il a promis à Abou Mazen sans aucune contrepartie, l’AP s’en prend de plus belle à Israël.

Le « ministère des affaires étrangères » de l’organisation terroriste a lancé un appel à la Cour pénale internationale de la Haye afin qu’elle accélère le processus d’enquête pour « crimes de guerre » et « violations des droits de l’homme » qui auraient été commis par Tsahal lors de l’Opération Tsouk Eitan en 2014. On sait que Benny Gantz, chef d’état-major lors de cette opération, est également visé personnellement par les accusations calomnieuses émises par l’AP.

Le communiqué appelle aussi la communauté internationale à « exercer des pressions maximales sur l’occupant afin qu’il évacue l’avant-poste d’Eviatar pour la rendre à ses propriétaires légitimes »…

