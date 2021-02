En réaction au « document de fidélité » que le Premier ministre a fait signer aux trois partis qui ont annoncé qu’ils le soutiendraient, Avigdor Lieberman a lancé un nouvel appel à la formation d’une bloc opposé. S’adressant à Yaïr Lapid, Gideon Saar et Naftali Benett il a écrit : « La meilleure réponse à la déclaration de fidélité qui a été signée entre Binyamin Netanyahou et les partis religieux serait de signer encore cette semaine un acte par lequel Israël Beiteinou, Yesh Atid, Tikva ‘Hadasha et Yamina s’engagent à former un bloc hermétique au lendemain des élections. Une telle démarche montrera aux électeurs qu’il y a une alternative sérieuse au pouvoir et qui serait capable de former un gouvernement sioniste-libéral qui mettrait en tête des priorité ceux qui servent dans Tsahal, effectuent des périodes de réserves, travaillent et paient des impôts, mais sans Netanyahou et les orthodoxes ».

Un tel bloc, selon les sondages actuels, recueillerait environ 50 sièges et devrait s’allier avec des partis supplémentaires incompatibles, sans parler de la « question qui tue » : qui serait Premier ministre ?

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90