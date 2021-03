L’Autorité Palestinienne a avoué que 10% de 12.000 vaccins contre le Corona qu’elle a obtenus ont été donnés à des VIP au lieu d’être accordés en priorité au personnel hospitalier et à la population. Parmi les privilégiés : l’équipe « nationale » de football, les membres du « gouvernement », la garde de Mahmoud Abbas, les membres du comité exécutif de l’OLP et même des membres de la cour royale jordanienne. L’AP a été contraint de faire cet aveu après des protestations d’organisations de défense des droits de l’homme et de la société civile. La corruption, jusqu’aux vaccins : en décembre 2020, 86% des Arabes « palestiniens » estimaient que l’Autorité Palestinienne est une institution corrompue.

Un pavé dans la mare de ceux qui donnent des leçons de morale à Israël et exigent qu’il livre des quantités de doses à Ramallah.

Photo Yossi Aloni / Flash 90