Un nouveau colloque est organisé par Elie Léo Guez à Jérusalem, le mardi 2 juillet 2019 à 19h à L’institut RAMHAL, sur le thème du « Tikoun Olam, la réparation universelle, selon la tradition de la kabbale hébraïque », avec la participation de Rav Mordékhaï Chriqui et de cinq amis Niçois qui se retrouvent à Jérusalem après 40 ans.

Le P’tit Hebdo: Vous venez de faire votre Alyah, pourquoi un tel investissement sur l’universalité de la Torah ?

Elie Léo Guez: Depuis mon retour au judaïsme, je me suis investi sur la vision universelle de la Torah. J’ai eu l’occasion d’organiser de nombreux colloques à Jérusalem sur ce sujet avec d’éminents spécialistes. Maintenant que j’ai fait mon alyah, je souhaite vivre en Israël en tant qu’acteur du changement plutôt qu’en simple spectateur. Je suis revenu au judaïsme après un entretien avec le Rabbi de Loubavitch puis à sa vision hébraïque grâce à l’enseignement Manitou « zal », à Mayanoth. Avec Manitou, j’ai pu comprendre non seulement que la Torah contient un enseignement universel, mais que seule notre tradition propose un véritable universalisme pour les nations. C’est pour cela que tout les colloques que j’ai organisés ont était fait en son hommage.

Nous remarquons qu’il y a de plus en plus de non-juifs qui viennent chercher chez nous des enseignements, et ce dans des domaines aussi bien spirituels que technologiques. C’était annoncé par nos prophètes… C’est une réalité actuelle …

Depuis plus de 40 ans je travaille dans ce sens.

Lph : Pourquoi tous les colloques que vous organisez se font en mémoire de Manitou ?

Elie Léo Guez : Manitou m’as ramené à la réalité de mon identité, juive, hébraïque, sioniste, et universaliste ! Tout un programme ! D’ailleurs savez-vous que nous allons avoir une rue qui portera son nom à Har Homa, là où j’habite ? Encore un clin d’œil de la providence (rire)

Lph: Le nombre d’organisations qui s’intéressent à ce sujet se compte aujourd’hui par dizaines. Quelles différences comptez-vous apporter ?

Elie Léo Guez: En 2019, je reviens avec un nouveau constat. Dans ces temps de division et de confrontation des idéaux religieux, l’enseignement exotérique que nous proposons ne peut répondre aux besoins de tous. Ma nouvelle approche est de rechercher dans les prémices de la tradition hébraïque, ce qui nous relie au monde. Il nous faut oser ouvrir de nouveaux champs de partage comme l’enseignement de la Kabbale et la vision de la réparation universelle (Le Tikoun Olam) développé par le Rav Mordékhaï Chriqui. La kabbale est à la religion ce qu’est la physique quantique à la physique classique. Le Tikoun Olam, c’est la réalisation messianique à l’échelle universelle.

Je sais que c’est osé, mais il faut convenir que le premier qui a « osé », nous dit Manitou, c’est le Rav Ashlag. Et lors de ce colloque, nous »oserons » aller encore plus loin puisque Itshak Attia nous chantera Brassens: je crois que c’est la première fois qu’on partage un enseignement sur la réparation du monde avec Brassens en chanson!

Lph: Quel est le principal message que vous souhaitez faire passer?

Elie Léo Guez: Dans ces temps où Israël doit encore se battre pour son droit d’existence, ouvrons nos textes spirituels aux hommes et aux femmes de toute tradition qui sont en demande des lumières cachées, car elles sont tout autant nécessaires que celles de nos institutions rabbiniques. Il ne s’agit pas de controverse, mais de complémentarité, en faisant en sorte que chacun puisse apporter sa partie pour le bien de toute l’humanité.

