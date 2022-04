Tôt ce matin, des équipes du conseil régional de Samarie, encadrées par l’armée, sont arrivées au Tombeau de Yossef à Sh’hem pour commencer sa réparation.

Le lieu a été saccagé en début de semaine par des Palestiniens, qui ont incendié les pièces attenantes et la tombe elle-même et cassé la pierre tombale, causant des dégâts très importants.

Aujourd’hui, donc, les travaux de réparation ont commencé. Fait à noter, ils ont lieu en plein jour, pour la première fois depuis que le Premier ministre de l’époque, Ehoud Barak, avait ordonné le retrait des forces israéliennes du lieu. En 2010 et 2015, le tombeau avait également été réparé après du vandalisme palestinien, mais cela avait été effectué la nuit.

Lorsque les militaires sont arrivés sur place, ce matin, ils ont été victimes de jets de pierre sur leur véhicule. En entrant à l’intérieur du site, les équipes ont constaté avec effroi, l’ampleur des dégâts causés à ce lieu saint. La pierre tombale va être reconstituée, les murs noircis par l’incendie, repeints. Les équipes vont également déblayer les pierres et les morceaux tombés lors du saccage et remplacer le système électrique détruit.

Nous sommes là pour réparer et pour faire une promesse: nous ne partirons jamais, nous n’abandonnerons jamais

»Nous sommes venus rendre son honneur à Yossef Hatsadik et au peuple d’Israël. Je veux témoigner mon admiration et mon amour aux forces de Tsahal qui accompagnent et sécurisent cette opération. Nous sommes là pour réparer et pour faire une promesse: nous ne partirons jamais, nous n’abandonnerons jamais. J’appelle le gouvernement à ramener l’armée sur ces lieux ainsi que la Yeshiva »Od Yossef Haï ». Seul le peuple d’Israël peut protéger ses lieux saints ».