Le Rav Yossef Tsvi Rimon, le Rav du Goush Etsion, rentrait d’Angleterre par un avion El Al, cette nuit (dimanche à lundi) et a été étonné de voir sur tous les écrans l’inscription: »Bravo Noa, nous sommes fiers de toi ».

Le Rav, qui visiblement ne suit pas l’Eurovision, s’est demandé qui pouvait bien être cette Noa que tout le monde félicitait. Il se tourne alors vers sa voisine et lui demande: »Savez-vous qui est Noa? ». Et cette dernière de lui répondre: »C’est moi! ».

Le Rav lui a alors demandé ce qu’elle avait fait pour mériter tous ces messages. Elle lui a répondu qu’elle avait terminé troisième du concours de l’Eurovision. Le Rav lui a demandé son nom de famille, qu’elle lui a donné, légèrement étonnée, qu’il ne l’ait pas reconnue.

Une conversation s’est engagée, Ilana Kirel, la mère de Noa lui a raconté que le grand-père de Noa était Rav et sofer et Noa lui a confié que le matin de l’Eurovision, elle avait fait les bénédictions du matin et n’avait pas touché son téléphone de tout Shabbat. La délégation israélienne a également chanté Shalom Aleihem, le vendredi soir, veille du concours.

Noa Kirel a demandé au Rav ce qu’il faisait, et lorsqu’il lui a dit qu’il était le Rav du Goush Etsion et qu’elle pouvait s’adresser à lui pour n’importe quelle question, elle en a été très touchée et a pris son numéro de téléphone. Pour finir, elle a tenu à faire un selfie avec lui.