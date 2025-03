Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a eu une remarque plus que déplacée à l’encontre de la ministre Orit Struck (Hatsionout Hadatit) lors d’une interview dans un podcast qui a suscité un tollé.

Lapid parlait de la ministre avec laquelle il a de grandes divergences de vues et il a lancé: »Je regarde Orit Struck et rien que pour ça je mérite d’être félicité ».

Une sortie qui a suscité un tollé à droite de l’échiquier politique mais Lapid a refusé de s’excuser.

« Je vois que la machine à poison est en émoi parce que j’ai dit que j’avais du mal à regarder Orit Struck. Toutes leurs manipulations mensongères n’y changeront rien. Tout le monde comprend que je parlais de sa conduite et non de son apparence », a affirmé plus tard Lapid sur son compte X, « Dommage que je n’aie pas vu une telle indignation quand Orit Struck a déclaré qu’il fallait renoncer aux otages et les laisser mourir. J’attends toujours ses excuses », a-t-il ponctué.