La Knesset a adopté dans la nuit en séance plénière, en première lecture, les deux premières propositions de loi portant sur la réforme du système judiciaire présentée par le ministre de la Justice Yariv Levin (Likoud). 63 parlementaires se sont prononcés en faveur de cette loi alors que 47 s’y sont opposés. Ces deux projets relatifs aux lois fondamentales qui ont été soumis au vote des députés concernaient le pouvoir judiciaire.

Les deux articles qui ont été adoptés portent sur le changement de la composition de la commission chargée de nommer les juges qui devrait désormais compter une majorité de membres de la coalition. Il existe également une clause permettant d’empêcher la Cour suprême d’interférer dans les Lois fondamentales.

Le ministre de la Justice Yariv Levin a déclaré après le vote : « Nous avons franchi une étape importante dans le processus de réforme du système judiciaire qui appartenait jusqu’à présent aux élites ».

« A partir de maintenant, a-t-il ajouté, le tribunal sera celui de tout le monde. J’adresse une nouvelle fois un appel aux chefs de l’opposition et à leurs alliés pour leur demander de faire preuve de responsabilité. ‘Asseyez-vous et dialoguez. Il est possible de parvenir à une entente’. Mais il n’est pas question de dissoudre la législation. Je suis déterminé à faire adopter la réforme et rien ne pourra m’en dissuader ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui aussi exprimé sa satisfaction. A sa sortie de la Knesset, il a déclaré aux journalistes : »C’est une nuit importante, un grand jour. Nous devons à présent entamer le dialogue sans conditions préalables ».

Avant le vote, Levin avait prononcé un discours et déclaré : « Cette nuit, nous redressons la tête de très nombreux citoyens dont la voix n’a pas été entendue au cours de dizaines d’années par le système judiciaire qui était aveugle à leurs besoins et les a méprisés. Cette nuit, c’est avec une grande détermination que j’affirme que désormais, leur voix sera entendue, ici et ailleurs également, comme par exemple dans le monde universitaire, dans les médias, dans les secteurs dans lesquels jusqu’à présent le discours n’était que dans un sens et où l’on ignorait la grande majorité des citoyens d’Israël ».