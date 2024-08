La réforme économique portée par le ministre Nir Barkat, ”Ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël”, a été adoptée aujourd’hui (lundi) en deuxième et troisième lectures par la Knesset.

Cette réforme va considérablement simplifier l’importation d’une grande variété de produits en supprimant de nombreux obstacles bureaucratiques liés au respect des normes. En vertu de cette nouvelle législation, les produits qui répondent aux normes européennes pourront entrer sur le marché israélien sans passer par un nouveau contrôle.

Cet assouplissement des conditions d’importation aura des répercussions sur le prix des marchandises et contribuera à augmenter la concurrence et à faire baisser le coût de la vie. Les économies pour chaque foyer israélien sur l’achat de produits comme les parfums, la nourriture, les articles de toilette, les jeux, les appareils électriques se chiffreront autour de 6000 shekels par an.

Le ministre de l’Economie, Nir Barkat, s’est félicité: ”Il s’agit d’une réforme dont les effets se feront sentir sur des générations”.

Cette réforme qui entrera en vigueur en janvier 2025 s’inscrit dans le programme de lutte contre les monopoles lancé par Nir Barkat et s’ajoute à la décision prise l’année dernière de sanctionner par une amende pouvant aller jusqu’à 100 millions de shekels les monopoles qui empêchent les importations parallèles.