Dès demain, lundi 1er août entrera en vigueur la réforme sur les tarifs dans les transports en commun. En voici les grands principes.

Tous les voyages gratuits pour les 75 ans et plus

Les citoyens israéliens âgés de 75 ans et plus pourront, dès demain, voyager gratuitement et de manière illimitée dans tous le pays au moyen de toutes les sortes de transports en commun: autobus, train, tramway, téléphérique Carmélite de Haïfa. Ils devront être munis d’une carte Rav Kav ou de l’application Zahav Kav. Les femmes entre 62 et 75 ans et les hommes entre 67 et 75 ans continueront de voyager à 50%.

Forfait »Hofshi Artsi »

Le forfait Hofshi Artsi permet de voyager dans tous les autobus du pays, à toute heure, de manière illimitée pour un prix fixe de 225 shekels par mois pour les adultes et 112.5 shekels par mois pour les moins de 18 ans. Le forfait est également valable pour le tramway à Jérusalem et le sera dans celui de Tel Aviv et dans le Carmélite à Haïfa. En revanche, les trajets en train seront à rajouter au forfait, en fonction du kilométrage parcouru.

Forfait »Hofshi Ezor 1″

Les habitants du Neguev et de la Galilée et de tout autre endroit n’étant pas inclu dans les trois grandes métropoles (Haïfa, Jérusalem, Tel Aviv), pourront acquérir un forfait à moindre coût: 99 shekels par mois pour les adultes et 49.5 pour les moins de 18 ans et entre 62 et 75 ans dans un périmètre de 40 kilomètres sans limitation de temps et de trajets.

Forfait »Hofshi Artsi » avec train

Le tarif du train est calculé en fonction de la distance parcourue. Tout forfait train inclut également le »Hofshi Artsi » dans les bus, les tramways, le Carmélite à Haïfa.

Il ne sera plus possible de payer en liquide dans les bus. Il faudra passer par les applications comme Moovit, Pango, Rav Pass ou Cello ou par la carte Rav Kav.

Sur le site du ministère des Transports, un calculateur en ligne vous permet de déterminer quel est le forfait qui vous est le plus adapté.