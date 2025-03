Conformément au plan de travail 2025 du ministère de l’Économie et de l’Industrie et aux objectifs du ministère visant à accroître la concurrence et à réduire le coût de la vie, le ministre de l’Economie, Nir Barkat, a ordonné l’extension de la réforme Ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël au marché américain. Cela signifie que les produits répondant aux réglementations américaines applicables en Israël pourront entrer sur le marché israélien plus efficacement, sans réglementations et tests inutiles, tout en maintenant les normes sanitaires, la sécurité publique et la protection de l’environnement.

Les États-Unis sont le plus grand marché d’exportation d’Israël, et le potentiel d’augmentation des importations américaines en Israël reste immense. L’ouverture des portes aux importations américaines permettra aux consommateurs israéliens d’accéder à une gamme plus large de produits, d’améliorer la concurrence sur le marché et de contribuer à la baisse des prix.

À la suite de la directive ministérielle, les équipes chargées des importations et des normes du ministère commenceront bientôt à travailler sur l’adoption des normes américaines pertinentes en Israël, en coordination avec toutes les parties prenantes concernées. L’extension de la réforme au marché américain devrait faciliter le processus pour les importateurs, améliorer la disponibilité des produits et offrir aux Israéliens un éventail de choix de consommation plus diversifié et attrayant.

Le 1ᵉʳ mars, la troisième phase de la réforme Ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël est entrée en vigueur, et la prochaine phase est prévue pour mai. Il s’agit de la réforme économique la plus significative mise en œuvre en Israël au cours des 40 dernières années. Cette réforme réduit la bureaucratie excessive, favorise la concurrence sur le marché et contribue à abaisser le coût de la vie.

Le ministre Barkat a déclaré: »Nous continuons à œuvrer pour un véritable marché libéral en Israël. Après le lancement de la réforme Ce qui est bon pour l’Europe est bon pour Israël, nous élevons maintenant la barre et visons à l’étendre pour inclure le marché américain. Parce que ce qui est bon pour les États-Unis est certainement bon pour le consommateur israélien ! L’élargissement des importations en provenance des États-Unis encouragera la concurrence, introduira de nouveaux acteurs sur le marché et fera baisser les prix pour le consommateur israélien. Le ministère de l’Économie continuera d’agir avec vigilance pour faciliter le processus pour les importateurs et bénéficier aux consommateurs ».