Une nouvelle loi sur l’obtention de la citoyenneté allemande est entrée en vigueur jeudi dernier. Si elle comporte une série de mesures qui assouplissent les modalités pour y prétendre, cette loi introduit également de nouveaux critères dont une série concernant l’antisémitisme.

Suite à la vague d’actes antisémites en Allemagne depuis le 7 octobre, les parlementaires allemands ont décidé qu’il était nécessaire de renforcer les garanties pour s’assurer que les candidats à la citoyenneté allemande refusent l’antisémitisme et le racisme.

Ainsi, toute personne souhaitant devenir allemande devra reconnaitre la responsabilité de l’Allemagne dans le régime nazi dont le meurtre de 6 millions de Juifs mais aussi reconnaitre le droit à l’existence de l’Etat d’Israël.

Ces critères seront vérifiés à l’aide de plusieurs questions ajoutées dans les formulaires à remplir pour toute demande de la nationalité allemande. Parmi ces questions, on trouve:

– « Depuis combien d’années la première communauté juive est-elle implantée sur le territoire qui constitue aujourd’hui l’Allemagne ? Depuis environ 300, 700, 1150 à ou 1700 ans? »

– « Comment appelle-t-on la maison de prière juive ? Basilique, mosquée, synagogue, église? »

– « En quoi l’Allemagne a-t-elle une responsabilité particulière envers Israël ? Parce qu’elle est membre de l’EU ; en raison des crimes commis sous le national-socialisme ; en vertu de la Loi fondamentale ; par tradition chrétienne?»

“En raison de son passé””, précise Nancy Faeser, ministre sociale-démocrate de l’Intérieur, ”L’Allemagne a une responsabilité historique particulière envers les Juifs en Allemagne et dans le monde. Cela implique entre autres le rejet de toute forme d’antisémitisme, le refus de tout oubli, dissimulation ou minimisation du génocide nazi des Juifs et des Juives d’Europe, la reconnaissance de la relation particulière et étroite de la République fédérale d’Allemagne avec l’État d’Israël, en particulier que la sécurité et le droit à l’existence d’Israël font partie de la raison d’État allemande”.

D’après cette loi, la nationalité allemande pourra être retirée à toute personne qui propage la haine antisémite. Une condamnation pour antisémitisme ou racisme bloque automatiquement le droit à la nationalité allemande.

L’Allemagne est le premier pays à inscrire des conditions aussi explicites et strictes concernant l’antisémitisme et le droit à l’existence d’Israël, parmi les critères d’obtention de sa nationalité.