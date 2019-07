Les recherches menées par le professeur Dan Aderka du centre médical Sheba, Tel Hashomer, ont montré que diverses associations de médicaments biologiques et de chimiothérapies, en fonction du type de tumeur, affectent l’espérance de vie des patients atteints de cancer colorectal (CRC)……Détails……..

Le cancer colorectal est également connu sous le nom de cancer de l’intestin et du cancer du côlon.

L’étude résout une controverse longue d’une décennie sur le traitement d’un tiers (35%) des patients métastatiques atteints de CCR, dont la tumeur contient des récepteurs de l’EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique).

La controverse en question a entouré la différence entre les régimes médicamenteux pour le CCR utilisé avec le traitement de chimiothérapie. La principale différence avait été d’utiliser Avastin d’abord, puis Erbitux, ou l’inverse.

Des recherches antérieures ont montré des résultats contradictoires pour chaque approche.

Aderka a mené ses recherches à l’aile d’oncologie à Sheba avec des collègues étrangers.

La recherche avait également été publiée à L’oncologie Lancet, parmi les revues de médecine générale les plus anciennes, les plus prestigieuses et les plus connues au monde, selon le Population Media Center.

Les recherches du professeur Aderka ont permis de résoudre le problème et de montrer que l’utilisation différente de médicaments affectait directement l’espérance de vie des patients atteints de CCR. La recherche menée sur des patients atteints d’une tumeur incurable a classé les patients en quatre groupes différents selon leur type de tumeur.

Dans l’un des groupes de discussion, l’utilisation d’Avastin en association avec la chimiothérapie a prolongé l’espérance de vie des patients de 21 mois en moyenne, tandis que l’utilisation d’Erbitox, appliqué avec le même traitement de chimiothérapie, avait prolongé l’espérance de vie de 40 mois en moyenne.

Un groupe de recherche avec un type différent de tumeur CCR a montré que l’utilisation d’Avastin augmentait l’espérance de vie de ces patients de 22 mois en moyenne, alors que la consommation d’Erbitox ne faisait qu’augmenter leur espérance de vie de 11 mois en moyenne.

« Les différents résultats obtenus avec le même matériel biologique pour le même type de tumeur provenaient de la combinaison simultanée de divers médicaments de chimiothérapie: dans une étude, la chimiothérapie fonctionnait conjointement avec les médicaments biologiques contre la tumeur, tandis que dans l’autre, le produit chimique stimulait la la sécrétion de substances qui neutralisent l’activité biologique, ce qui réduit son efficacité « , a déclaré Aderka Israel Hayom.

« Pendant des années, nous n’avons pas su maximiser le potentiel des médicaments, et nous ne nous étions pas souciés de savoir lequel des deux médicaments biologiques nous avions commencé à traiter.

Nous avons pensé qu’un seul traitement pouvait convenir à tous les patients », a expliqué Aderka. « Si la bonne combinaison de médicaments était appliquée, l’espérance de vie du patient serait prolongée.

Tandis que si une autre combinaison avait été utilisée, son espérance de vie ne serait pas prolongée.

Dans un cas, nous avons même observé qu’une combinaison d’un médicament biologique et d’une chimiothérapie dans l’un des types de tumeurs réduit l’efficacité du médicament biologique et non l’inverse, comme nous le pensions depuis des années. »

Aderka dirige le service du cancer gastro-intestinal de Sheba et est l’un des principaux spécialistes du domaine de l’oncologie du système digestif. Il est membre de l’Association israélienne d’oncologie clinique et de radiothérapie (ISCORT), de la Société américaine d’oncologie (ASCO) et de la Société européenne d’oncologie (ESMO).

Source Miroir Mag

koide9enisrael