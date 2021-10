Lors d’une interview au journal Haaretz, l’ancienne députés travailliste Colette Avital a jeté un pavé dans la mare en révélant que l’ancien Premier ministre et président de l’Etat d’Israël Shimon Pérès aurait eu envers elle des gestes inconvenants, assimilables à du harcèlement sexuel. Elle a avoué qu’elle avait gardé ces faits sous silence car elle admirait l’homme et sa ligne politique. Aujourd’hui, elle estime que son combat depuis des années pour les droits et la dignité des femmes ne lui permettent plus de garder ce secret.

Soyons clair : on ne saura sans doute jamais si ces affirmations sont fondées ou non, et lancer de telles accusations envers une personne qui n’est plus de ce monde et ne peut plus se défendre comporte un aspect très gênant.

Au vu de la montée aux barricades des féministes et des partis de gauche suite aux accusations similaires lancées à l’encontre de l’ancien ministre Re’hav’am Zeevi, également après sa mort, on se serait attendu à une attitude similaire de la part de ces mêmes « défenseurs de la dignité de la femme ». Mais non. La fidélité idéologique passe avant les principes moraux. Et dans le silence assourdissant de tous ces indignés sélectifs, une rare réaction, celle d’Anat Maor, ancienne députée du parti Meretz, qui écrit cette phrase consternante à Colette Avital : « Comme beaucoup d’autres, je suis extrêmement déçue de votre avidité à vous faire de la publicité » !!!

Sans commentaires…

Photo site de la Knesset